Manager stroncato da un infarto: la famiglia Benetton piange Vincenzo Scognamiglio

TREVISO Si è spento a soli 53 anni Vincenzo Scognamiglio, noto e storico manager e creativo per l'azienda della famiglia Benetton. Originario di Torre del Greco (Na), il 53enne è deceduto nella notte tra martedì e mercoledì per un malore improvviso, probabilmente un infarto.

Single, amante dell'arte e dei viaggi, Scognamiglio era da poco tornato nella Marca dopo un periodo di proficuo lavoro in Oriente, anche se in passato aveva lavorato per molteplici anni anche negli Stato Uniti per marchi come Calvin Klein e Ralph Lauren, oltre che in Italia alla Ittierre di Isernia. Il legame con il trevigiano è però sempre stato indissolubile, tanto che più volte il 53enne è stato richiamato alla base dai Benetton i quali oggi piangono la scomparsa di un amico più che di un dipendente. Ancora da fissare in ogni caso la data del funerale.