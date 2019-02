Affitta una casa a degli islamici e si ritrova a processo per una moschea abusiva

Ha affittato una piccola abitazione ad una tranquilla famiglia di origine marocchina, ma dopo qualche anno è finito davanti al giudice del Tribunale di Treviso a causa della costruzione di una moschea abusiva nel retro dello stabile. E' questa l'accusa rivolta a E.S., 50enne padovano, proprietario della casa che in breve si è trasformata in un luogo di culto islamico. Come difatti riportano i quotidiani locali, la famiglia marocchina aveva costruito, abusivamente nel giardino, un piccolo spazio di preghiera dove spesso si recavano anche parenti e amici, trasformandolo in breve in una sorta di mini moschea per i fedeli del territorio di Sernaglia della Battaglia. Il via vai di persone non è però sfuggito agli occhi dei residenti della zona che hanno in breve avvertito i vigili urbani, i quali hanno poi effettuato un sopralluogo costatando la completa abusitivà dei locali e la mancanza delle autorizzazioni previste per i luoghi di culto.

A quel punto è quindi scattata la denuncia, portando davanti alla sbarra il 50enne padovano che però si è subito difeso affermando di non esser stato a conoscenza della realizzazione della moschea abusiva. Per questo motivo E.S. è stato rinviato a giudizio e sarà ora il giudice a dover decidere se la sua lontananza fisica da Sernaglia possa essere stata o meno fonte di ignoranza su quanto accadeva nell'abitazione da lui data regolarmente in affitto.