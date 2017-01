In mostra a Conegliano la VI edizione del concorso "Decora il Natale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Nella Chiesetta dell'Assunta in Piazza Cima a Conegliano è allestita la mostra relativa al VI concorso "Decora il Natale", promossa dal Consiglio di Bacino Sinistra Piave e Savno in collaborazione con il Comune di Conegliano. 64 i presepi in concorso provenienti da altrettante scuole iscritte al concorso, tutti creati con materiale riciclato. La mostra resterà aperta fino al 29 gennaio 2017 e sarà possibile visitarla tutti i sabati dalle 14.30 alle 18.00 e tutte le domeniche dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00. L'apertura al pubblico è possibile grazie alla gentile collaborazione di 13 ragazze dell'Istituto Scolastico F. Da Collo di Conegliano. All'interno della mostra, ogni visitatore potrà votare il presepe che ritiene essere il più bello ed originale scrivendo su una scheda, che gli verrà consegnata all'ingresso, il numero posto sul presepe preferito. Su ogni presepe è riportato anche il nome della scuola che lo ha realizzato. La scheda di voto andrà poi inserita nell'apposita urna. A chiusura della mostra a fine gennaio, il presepe più votato verrà premiato con un buono da spendere per l'acquisto di materiale didattico utile alla scuola. Nel mese di gennaio tutti i presepi saranno visionati e valutati da una giuria tecnica di esperti che deciderà i presepi da premiare come più particolari e singolari. Ci saranno quattro categorie di premi: categoria Scuola dell'Infanzia, categoria Scuola Primaria, categoria Scuola Secondaria di I grado e categoria Scuola Secondaria di II grado. Per ogni categoria verranno premiati i tre presepi più originali, consegnando dei buoni da spendere per l'acquisto di materiale didattico. Il montepremi messo in palio da Savno è di 2.500 euro. E' possibile prenotare visite al di fuori dei normali orari di apertura inviando una mail a msessolo@bacinotv1.it o chiamando il n. 334 6363639 La cerimonia di premiazione avverrà il 18 maggio 2017 nel corso di una manifestazione dedicata alle scuole. "Un plauso a Savno per il concorso che promuove e porta nelle nostre scuole una iniziativa che unisce e sottolinea ai nostri ragazzi due valori fondamentali: il riuso di materiale riciclato e la valorizzazione di una delle nostre tradizioni millenarie, il Presepe - dichiara l'assessore alla Pubblica Istruzione Gianbruno Panizzutti - Un sincero ringraziamento anche a Sara Artico, Chiara Bortoluzzi, Martina Carlassara, Amalia De Gennaro, Martina Frozza, Emina Hadziric, Kimberly Lucchetta, Giulia Marcuzzo, Giulia Marin, Ylenia Merotto, Lisa Pessotto, Tamara Rubert e Letizia Vazzola, le 13 ragazze dell'Istituto Scolastico Da Collo di Conegliano che con la loro disponibilità e tempo libero garantiscono l'apertura al pubblico della mostra".