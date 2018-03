Finché c'è prosecco c'è speranza, in mostra il backstage fotografico

FARRA DI SOLIGO Sarà inaugurata lunedì 26 marzo prossimo alle ore 20 la mostra fotografica “Il back stage del Film Finchè c’è Prosecco c’è speranza”. La mostra, alla sua prima esposizione, sarà allestita all’interno della Chiesetta di San Francesco e Santa Teresa, adiacente i locali della 62° Mostra del Valdobbiadene DOCG di Col San Martino. In un ottica di valorizzazione del territorio che va al di là della semplice promozione dei prodotti tipici, la mostra fotografica nasce dalla collaborazione a più mani tra l’assessorato al Turismo del Comune di Farra di Soligo, la Pro Loco di Col san Martino, la Produzione del Film e altri volontari, appassionati di fotografia e accomunati dall’amore per questo Territorio. “Essere tra i luoghi scelti dalla Produzione del film come set delle scene tra le più avvincenti è stato motivo di orgoglio per il Comune di Farra di Soligo” afferma il Vicesindaco Silvia Spadetto” ed il risvolto in termini di promozione è stato di indubbio valore”.

Le foto che sono state scelte rappresentano in una veste insolita la bellezza delle nostre colline candidate a Patrimonio dell’UNESCO e allo stesso tempo svelano alcuni dei segreti e delle curiosità che si celano dietro le riprese cinematografiche. All’inaugurazione, a cui seguirà la proiezione del film, saranno presenti il Regista Antonio Padovan, Il produttore Nicola Fredrigoni e la Fotografa Valentina Zanella, che ha realizzato le foto. La mostra fotografica, dopo l’inaugurazione rimarrà aperta i sabati e le domeniche successive (ad esclusione del 1 Aprile per la concomitanza con il Trofeo Piva) fino al 15 Aprile 2018 con il seguente orario: Sabato pomeriggio dalle 14.30 alle 20.00 - Domenica e Lunedì di Pasquetta dalle 13.00 alle 20.00