Si sporge dalla finestra e precipita per quattro metri, ferita una 76enne

MOTTA DI LIVENZA Grave incidente domestico poco dopo le 9.45 di oggi a Motta di Livenza in via Contarina. Per cause ancora in corso di accertamento una 76enne è precipitata dalla finestra al primo piano della sua abitazione. Un volo di circa quattro metri terminato fortunatamente su un prato erboso. L'anziana, non in pericolo di vita, è stata soccorsa dal Suem118 e trasportata in ospedale al Ca' Foncello di Treviso con l'elicottero. Sul posto intervenuti, per gli accertamenti del caso, anche i carabinieri.