Un kg di marijuana e 7 etti di cocaina: arrestati due giovani di 22 anni

MOTTA DI LIVENZA Un kg di marijuana e 700 grammi di cocaina, droga pronta per essere smerciata in vista del Capodanno. Questo quanto sono riusciti a sequestrare i carabinieri di Motta di Livenza e di Cessalto in un blitz, avvenuto nella serata di Santo Stefano, che ha portato all'arresto di due cittadini romeni di 22 anni, da tempo residenti in Italia, per spaccio.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

I militari erano di pattuglia principalmente per il contrasto dei furti nella zona: in via Magnadola di Motta di Livenza è stata fermata, per un normale controllo, una Opel Astra con i due giovani a bordo. Si tratta di persone incensurate che dimorano nella zona, degli insospettabili. Dall’atteggiamento nervoso degli stranieri, i carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo, procedendo alla perquisizione del veicolo. Addosso ad uno di loro è stata trovata una piccola quantità di cocaina, motivo per cui la perquisizione è stata estesa anche alle loro abitazioni. In questo caso i militari hanno rinvenuto e sequestrato circa 700 grammi di cocaina ed oltre 1 Kg di marijuana. Oltre alla somma di circa 8 mila, diversi bilancini di precisione, materiale per confezionamenti sotto vuoto, cellophane ecc.

Dopo le prime formalità gli stessi sono stati tradotti presso la casa Circondariale di Santa Bona, a disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura di Treviso ed in attesa dell’udienza di convalida.