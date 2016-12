Operazione antidroga dei carabinieri: due arrestati

MOTTA DI LIVENZA I carabinieri delle Stazioni di Motta di Livenza e Cessalto, la sera di Santo Stefano, hanno tratto in arresto due cittadini stranieri, entrambi residenti in Italia, per detenzione di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata portata a termine a Motta di Livenza nel corso di un servizio finalizzato a contrastare i furti e lo spaccio di stupefacenti. Gli arrestati sono stati tradotti presso la casa Circondariale di Santa Bona. I particolari dell’attività d’indagine verranno resi noti dopo l’udienza di convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria di Treviso, che avverrà nei prossimi giorni.