E' ai domiciliari nella casa Ater, arrestato per furti di energia elettrica

Un pluripregiudicato 40enne di Motta di Livenza, residente da un anno circa presso un alloggio Ater, è stato arrestato venerdì scorso dai carabinieri per il reato di furto di energia elettrica. Secondo quanto accertato dai militari della stazione di Motta, l'uomo aveva rimosso il contatore di casa, collegandosi alla rete pubblica, "scroccando" così l'energia elettrica. Il 40enne, portato in carcere a Santa Bona, è comparso nella mattinata di oggi, lunedì, di fronte al giudice del tribunale di Treviso che ha convalidato l'arresto dell'uomo, disponendone il ritorno agli arresti domiciliari. I tecnici Enel stanno svolgendo accertamenti per scoprire quanta energia elettrica sia stata indebitamente utilizzata dal 40enne.