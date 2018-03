Mercoledì sospensione temporanea dell’acqua a Motta di Livenza e Gorgo al Monticano

MOTTA DI LIVENZA La società Piave Servizi comunica che, dalle ore 16:00 alle ore 21:00 di mercoledì 14 marzo, è in programma un intervento di manutenzione alla rete adduttrice di acquedotto. In tale circostanza sarà temporaneamente sospesa l'erogazione dell'acqua (o potranno verificarsi cali di pressione) negli interi territori comunali di Motta di Livenza e Gorgo al Monticano. In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli l’intervento verrà posticipato a 24 ore dopo. Per tutte le ulteriori informazioni sarà possibile rivolgersi direttamente a Piave Servizi al numero verde di pronto intervento 800 590705.