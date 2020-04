Fuoristrada in fiamme, al lavoro i vigili del fuoco

C'è voluto l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco per spegnere un incendio che ha completamente distrutto un fuoristrada. L'episodio è avvenuto alle 15 circa a Motta di Livenza in via Pordenone, in località San Giovanni. Probabilmente a causare le fiamme sarebbe stata la rottura dell' impianto di alimentazione a gasolio. Non si sono registrati feriti o intossicati.

