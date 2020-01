Muri imbrattati alla vernice spray, vandali scatenati a Motta di Livenza

Un raid in piena regola quello che alcuni ignoti vandali hanno compiuto, nella notte tra venerdì e sabato, nel centro di Motta di Livenza. Imbrattate con delle bombolette di vernice spray le pareti del sottopasso della Postumia tra via Piave e via Campagnole, il sottopasso ferroviario e altre aree pubbliche. A denunciare il blitz dei vandali è stato un residente del centro di Motta, Carlo Verardo, che ha documentato con foto, poi pubblicate su Facebook, quanto avvenuto . Ora sarà fondamentale visionare le telecamere di videosorveglianza: i malviventi potrebbero essere stati immortalati dagli occhi elettronici. Se scoperti gli autori degli imbrattamenti potrebbero essere denunciati e multati.