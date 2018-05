"Suo figlio ha avuto in incidente": anziana truffata e derubata

MOTTA DI LIVENZA Mille euro e vari gioielli in oro per un valore molto ingente. Questo quanto un truffatore è riuscito a spillare ad una 78enne di Motta di Livenza, caduta in un tranello purtroppo largamente usato negli ultimi mesi nella Marca, e non solo, da malviventi senza scrupoli. L'anziana, nella giornata del primo maggio, ha ricevuto una telefonata da parte di un ignoto (non chiaro se sedicente avvocato o appartenente alle forze dell'ordine) che le annunciava che il figlio era stato purtroppo ferito in un incidente stradale di cui era peraltro il responsabile. Per toglierlo dai guai servivano soldi, tanti soldi: denaro che l'ignoto era disposto a ritirare per poi sbrigare le pratiche burocratiche utili a togliere le castagne dal fuoco al presunto ferito. Per il malvivente di turno, raggirata il 78enne, è stato così un gioco da ragazzi recarsi presso la sua abitazione per ottenere il maltolto e poi dileguarsi. L'anziana si renderà conto solo alcune ore dopo della truffa subita, subito denunciata ai carabinieri di Motta di Livenza che ora indagano sull'episodio.