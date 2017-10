Compra una mozzarella al supermercato, ma giorni dopo la apre e la trova tutta blu

SPRESIANO Una mozzarella metà bianca e metà blu. Ecco quanto ha trovato in una confezione, a marca 'Vallelata', una ragazza di Arcade dopo aver acquistato il prodotto in un supermercato di Spresiano. Una visione talmente strana e rara che ha richiamato alla giovane le immagini dei tanti sequestri avvenuti negli ipermecati italiani e tedeschi nel 2010, proprio a casa di queste mozzarelle dal colore molto azzuro.

La ragazza, come riporta "il Gazzettino", ha comunque immediatamente riportato il formaggio presso il luogo d'acquisto, dove i gestori si sono offerti di tornarle quanto precedentemente pagato ma rassicurandola sulla non pericolosità dell'alimento. Infatti, a causare il colore blu, sarebbe un semplice batterio che si trova nell'acqua di cui si circonda la mozzarella nella confezione, un batterio però innocuo per l'uomo e che probabilmente deriva da una contaminazione presente a monte all'interno dell'azienda produttrice. In ogni caso, per scongiurare ogni possibile altro caso simile, nel market sono poi giunti anche i Nas dei carabinieri per effettuare alcuni controlli di rito. Ma niente paura, seppur blu è sempre una buona mozzarella...anche se effettivamente 'strana'!