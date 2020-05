Sfreccia a 116 chilometri all'ora in centro al paese: stangato un 21enne

Una multa da ben 544 euro e la sospensione della patente. Queste le conseguenze per un 21enne trovato a guidare a 116 chilometri orari in centro a Camalò. Come riporta "la Tribuna", il fatto risale allo scorso giovedì quando la polizia locale di Povegliano, appostata in centro con un telelaser, ha improvvisamenre notato un'Audi A3 sfrecciare a tutta velocità. Inevitabile quindi per il giovane la sanzione amministrativa per aver di gran lunga superato i limiti di velocità della frazione. Sempre giovedì, poi, gli agenti hanno anche scoperto una Ford abbandonata in zona industriale, auto poi risultata rubata a Mestre nel 2018 ai danni di una donna di Firenze. Il mezzo è stato quindi sequestrato e, dopo gli opportuni controlli, riconsegnato alla legittima proprietaria.

