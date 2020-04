Sorpreso a fare jogging in campagna: stangato un 25enne

Una multa minima di 400 euro, o di 280 euro se pagata entro un mese. Questo quanto elevato ad un 25enne montebellunese che nelle scorse ore è stato fermato dalla polizia locale mentre era intento a fare jogging lungo il Brentella in via Partidor, poco dopo il sottopasso pedonale nei pressi del campo sportivo di Guarda. Come riporta "la Tribuna", Il giovane è stato sanzionato per non aver rispettato il Decreto governativo che impedisce attività sportiva all'esterno di casa se non per comprovate esigenze che, nel caso specifico, il ragazzo non ha potuto dimostrare. Si tratta comunque di un caso isolato di questo periodo, ma per ogni evenienza e visto il periodo pasquale, i controlli di polizia verranno in queste ore intensificati, soprattutto lungo le arterie per il Montello e nelle zone adiacenti a Rive di Caerano.

