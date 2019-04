A tutta velocità per le strade del paese: maxi multa per un neopatentato

Solo pochi giorni fa la polizia locale di Ponzano Veneto aveva sospeso la patente per un mese, decurtato 6 punti e assegnato una multa di 544 euro a un automobilista fermato mentre percorreva Via Volpago Nord a 119 km/h su un limite di 70.

Un fatto molto grave che aveva portato gli agenti della polizia locale a intensificare i controlli sulle strade del territorio. E' così che mercoledì 10 aprile i vigili urbani sono riusciti a fermare un altro guidatore con il vizio dell'alta velocità. Si tratta di un automobilista che stava percorrendo via Talponera a Merlengo alla velocità di 105 Km/h su un limite di 70. Il giovane al volante era neopatentato e per lui è scattata subito la sospensione della patente, da cui sono sono stati decurtati anche 12 punti (invece dei normali 6 per chi non è più neopatentato) e gli sono stati comminati 544 euro di multa. «Il nostro appello - commentano gli agenti della polizia locale - è ancora rivolto alla responsabilità e alla prudenza nel percorrere le strade del nostro Comune».