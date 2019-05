Fermato nella notte un 52enne: da 14 anni circolava senza revisione né assicurazione

Continuano a rivelarsi molto efficaci i pattugliamenti notturni del corpo di Polizia Intercomunale di Ponzano Veneto e Povegliano, istituiti due anni fa in via sperimentale dalle amministrazioni Bianchin e Manzan. Venerdì sera, intorno alle ore 21:30, lungo la Strada Provinciale 55, la Polizia Locale ha infatti fermato per un controllo una Fiat Panda, guidata da un uomo di 52 anni nato a Ponzano e residente a Camalò. Il veicolo circolava privo di copertura assicurativa da ben 14 anni, né aveva nella stesso periodo mai adempiuto agli obblighi di revisione. Per il conducente, 1250 € di multa, 5 punti decurtati dalla patente di guida, sequestro del mezzo e sospensione della carta di circolazione