A oltre 100 chilometri orari con l'auto davanti a scuola: stangata una 72enne

Una stangata da 500 euro di multa e un mese di sospensione della patente. Questo il risultato di un controllo della polizia locale di Ponzano Veneto effettuato, nella giornata di venerdì, ai danni di una donna di 72 anni beccata dal telelaser a marciare con la sua auto a ben 102 chilometri orari davanti alle scuole elementari del paese, superando il limite di ben oltre la metà. L'anziana, una volta fermata, si è giustificata dichiarando di essere di fretta dovendo recuperare altrove il marito, scusa che però non le è bastata per evitare la pesante sanzione. Oltre a la multa appena descritta, i vigili urbani hanno anche elevato anche quattro multe (da 173 euro ciascuna) per veicoli trovati senza revisione obbligatoria e per questo fatti oggetto anche di sospensione del libretto di circolazione.