Comune contro gli sprechi d'acqua: multe fino a 500 euro per tutti i trasgressori

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA Il sindaco Sonia Fregolent ha firmato nelle scorse ore l’ordinanza che disciplina l’uso dell’acqua potabile alla luce delle indicazioni del gestore del servizio idrico Ats e della Regione Veneto.

Vista la “situazione idrica caratterizzata da una cronica progressiva diminuzione della disponibilità di acqua delle fonti di approvvigionamento e dalle persistenti elevate temperature”, è pervenuta in municipio la richiesta di adottare con urgenza “misure preventive volte a limitare al massimo l’utilizzo di acqua potabile da parte della popolazione per scopi diversi da quelli civili”. Considerata la necessità di assicurare la regolarità del servizio idrico prioritariamente per gli usi domestici alimentari e igienico – sanitari delle comunità locali, e viste le attuali condizioni meteorologiche che evidenziano una possibile tendenza a una situazione di siccità, l’Amministrazione comunale ha ritenuto di intervenire. L’ordinanza del sindaco Fregolent prescrive con decorrenza immediata e fino al 15 ottobre prossimo il divieto assoluto di usare acqua potabile per usi non strettamente civili, in particolare per il lavaggio di autoveicoli e piazzali, per il riempimento di piscine private e per l’irrigazione di orti e giardini. Qualora per necessità di pubblico interesse o per il mantenimento di beni pubblici, oltre che per inderogabili e improrogabili necessità, si debba fare uso dell’acqua erogata dal pubblico acquedotto, il personale dipendente del Comune o soggetti appositamente incaricati possono farne strettamente uso per garantire il mantenimento dei beni pubblici che in caso contrario potrebbero danneggiarsi irrimediabilmente. Ai contravventori dell’ordinanza verrà applicata una multa il cui importo potrà potrà variare dai 25,00 ai 500,00 euro.