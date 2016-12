Blitz dei vigili urbani alla Vigilia di Natale: auto multate durante la Santa Messa

VITTORIO VENETO Brutta sorpresa il giorno di Natale per i fedeli vittoriesi che si erano recati presso la Cattedrale di Ceneda per la Santa Messa natalizia. Nella notte tra la Vigilia e il 25, infatti, i vigili urbani della città sono stati intransigenti e, come previsto dalla legge e dai regolamenti comunali, hanno multato tutte le auto che si trovavano in divieto di sosta nei pressi della chiesa.

Non si sono fatti quindi intenerire dal periodo natalizio e dall'alta richiesta di posteggi per partecipare alla classica messa di Natale a mezzanotte, tanto che diversi cittadini si sono ritrovati la sorpresa della contravvenzione lasciata sul parabrezza. Come riporta "il Gazzettino", tra i multati a fare la voce più grossa è stata una donna che si è ritrovata multata per aver parcheggiato l'auto nello spazio rettangolare riservato agli autobus, che però a quell'ora della notte sono fermi in rimessa. L'auto, a suo dire, non intralciava il traffico e non ostruiva il passaggio di altri veicoli, ma i vigili urbani hanno pensato bene di staccarle comunque la multa. Nel frattemo però, appena la notizia ha fatto il giro del paese, c'è chi si è schierato con la professionalità dei vigili e chi invece si chiede il perchè di pagare loro lo straordinario notturno solo per comminare contravvenzioni.