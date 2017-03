Un "Mundus Vini 2017" d’oro e d’argento per l'azienda Col Vetoraz di Valdobbiadene

VALDOBBIADENE Porta i colori dell’oro e dell’argento per Col Vetoraz la 19° edizione del Gran Premio Internazionale MUNDUS VINI 2017, uno dei concorsi enologici più qualificanti a livello europeo. Quest’anno i riconoscimenti sono ben quattro, per l’annata 2016 dei vini presentati. Ecco quali: Medaglia d’Oro al VALDOBBIADENE DOCG Prosecco Superiore Brut e al VALDOBBIADENE DOCG Prosecco Superiore Millesimato Dry, e Medaglia d’Argento al VALDOBBIADENE DOCG Prosecco Superiore di Cartizze e al VALDOBBIADENE DOCG Prosecco Superiore Extra Dry.

Un verdetto decretato da una giuria internazionale composta da 160 membri provenienti da 36 Paesi che ne hanno confermato l’eccellente livello qualitativo. Ma non è tutto. All’incetta di medaglie si aggiunge infatti anche il Wine Style Award 2017 assegnato al VALDOBBIADENE DOCG Prosecco Superiore Extra Dry e considerato Top Wine per la categoria Italian Prosecco da Vivino la più importate e popolare App per i wine lovers di tutto il mondo che conta una community che sfiora i 23 milioni di users.