Tragedia in casa: operaio sessantunenne stroncato dalla lama del flessibile

PAESE Martedì mattina via Tito Speri a Scorzè si è trasformata nel teatro di un tragico incidente domestico in cui ha perso la vita Franco Tosatto, un operaio sessantunenne impiegato alla San Benedetto di Paese. L'uomo che stava lavorando nel garage di casa insieme a suo figlio, è stato colpito dalle schegge di una lama di materiale simile alla pietra.

La vittima è stata raggiunta all'altezza del petto e le ferite hanno causato un'estesa emorragia che ha portato l'uomo al decesso. A lanciare l'allarme verso le 10 è stato proprio il figlio dell'uomo, rimasto sotto shock per l'accaduto. Una volta che i sanitari del 118 sono giunti sul posto, nonostante i tentativi di rianimazione, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima, che era intento a portare a termine alcuni lavori casalinghi. Sul posto è stato chiesto l'intervento dei carabinieri, che hanno effettuato un accurato sopralluogo per stabilire la dinamica dell'accaduto. La salma ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria, cui spetterà il compito di far luce sulla vicenda. L'incidente, come detto, è stato provocato dal disco abrasivo che ha iniziato a "sparare" schegge ovunque nella stanza. Alcune avrebbero colpito a forte velocità il 61enne, che lascia nel dolore oltre ai figli anche la moglie.