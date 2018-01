Piccoli artisti crescono! I bimbi dell'asilo nido dipingono il loro murales

VITTORIO VENETO I recenti lavori di manutenzione condotti presso la sede dell’asilo nido comunale e terminati in questi giorni, si sono trasformati in un’occasione per dare sfogo alla creatività dei bambini. Quando dei piccoli di 2 e 3 anni possono dipingere sui muri senza che qualcuno li rimproveri?Questa opportunità si è invece presentata loro proprio all’asilo nido comunale in concomitanza con i lavori di isolamento del tetto ultimati nella settimana compresa tra il 15 e il 19 gennaio. Per poter lavorare in assoluta sicurezza, il personale ha posizionato una parete di cartongesso sulla quale tutti i bambini hanno potuto usare i colori realizzando un “murales” di alto livello, ricco di cromatismi e di impronte di manine. Il manufatto resterà all’interno del nido e quindi sarà visibile da tutti i futuri utenti del servizio.Il titolo dell'opera è alquanto significativo: di necessità virtù.