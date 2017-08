I writers imbrattano il sottopasso appena imbiancato: sdegno e polemiche a Ponzano

PONZANO VENETO Tutto era iniziato qualche settimana fa, quando un ragazzo aveva lasciato sui muri del tunnel ciclopedonale di Ponzano, a pochi metri di distanza dal Relais Monaco, un messaggio d'amore dedicato alla sua fidanzata per celebrare il loro primo anniversario.

"Un anno di noi: J+A". Questa era la scritta che aveva fatto indignare numerosi cittadini e utenti del gruppo Facebook: "Sei di Ponzano Veneto se..." che ne avevano chiesto a gran voce la rimozione. Pochi giorni dopo (il 3 agosto) la scritta era stata coperta imbiancando il muro, ma gli autori del gesto erano rimasti ignoti. L'unica cosa certa era che la nuova e coprente tinteggiatura del muro non era stata opera dell'amministrazione comunale. I cittadini però erano rimasti soddisfatti: giustizia sembrava fatta e il lungo sottopasso ciclopedonale era tornato a essere privo di graffiti. O almeno, così sembrava. Nella notte tra sabato 12 e domenica 13 agosto, infatti, un ignoto writer ha deciso di imbrattare di nuovo i muri del tunnel con un ampio murale affiancato da due scritte molto provocatorie: "Ciao Seidiponz..." e "Ops, ho finito la bomboletta". Uno sfregio che in queste ore sta facendo molto discutere: il saluto ironico al gruppo Facebook da cui era partita la polemica è chiarissimo così come la volontà non di realizzare un'opera d'arte, ma di guadagnare un po' di attenzione, con una bravata utile solo a far innervosire gli animi più bollenti. Da tempo numerosi cittadini chiedevano all'amministrazione comunale l'installazione di alcune videocamere nel sottopasso in modo da individuare possibili vandali. Purtroppo la richiesta è rimasta inascoltata e ora il sottopasso di Ponzano avrà bisogno di una nuova imbiancata.