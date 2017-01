Incidente sul lavoro alla Agrifung di Musano, ferito operaio

TREVIGNANO Infortunio sul lavoro alle 12 di oggi, mercoledì, all'interno dell'azienda "Agrifung" di via Pescatori a Musano di Trevignano. Un operaio di origini straniere di 50 anni è stato colpito da un argano in movimento. L'uomo è stato soccorso dai medici del Suem118 e trasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trova attualmente ricoverato. Le sue condizioni non sono fortunatamente gravi. Sull'episodio indaga il nucleo Spisal dell'Ulss.