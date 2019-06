Ricovero attrezzi si incendia, paura per due bombole di gpl

Incendio nel pomeriggio di oggi, giovedì, a Musano di Trevignano in via Villette. Ad essere semidistrutto da un rogo un ricovero attrezzo al cui interno erano presenti due bombole di gas gpl. L'allarme ai vigili del fuoco è stato lanciato alle 14.40. Sul posto sono intervenuti due mezzi dal distaccamento di Castelfranco e altrettanti da Montebelluna. Non si sono registrati feriti.