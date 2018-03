Pasquetta: a Treviso musei civici aperti al pubblico

TREVISO Domenica 1 e lunedì 2 aprile, in occasione delle festività di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo i principali musei, parchi archeologici, monumenti e luoghi della cultura statali resteranno aperti da mattina fino a sera così come le migliaia di esercizi commerciali, dai ristoranti ai centri commerciali, che non si faranno scappare il ricco piatto del business dei "super rossi".

Domenica 1 aprile, giornata di Pasqua, l'ingresso ai musei statali sarà gratuito in occasione della "Domenica al Museo". In provincia di Treviso saranno questi i luoghi che si potranno visitare gratuitamente: Museo Civico Archeologico 'Eno Bellis' di Oderzo, Antiquarium - Sezione Archeologica del Castello di Godego, Museo Civico del Castello di Conegliano, Museo Civico di Asolo, Musei Civici di Vittorio Veneto: Museo del Cenedese, Museo Civico Luigi Bailo e museo del Seminario Vescovile di Treviso, Museo Civico di Storia Naturale di Crocetta del Montello,

Museo di Storia Naturale e di Archeologia a Montebelluna. Inoltre a Pasqua prende il via la campagna social dei musei italiani per il mese di aprile dedicata ai fiori nell'arte, con l`invito ai visitatori a fotografare e condividere sui social immagini di opere d'arte presenti nelle collezioni raffiguranti le bellezze del regno vegetale. Un'occasione imperdibile per visitare le bellezze del nostro territorio. La mostra su Rodin al museo di Santa Caterina sarà visitabile a Pasquetta dalle ore 9 alle ore 19.