Museo di Santa Caterina premiato con un finanziamento da un milione di euro

TREVISO “Un'altra buona notizia per Treviso e per i trevigiani. Un finanziamento che premia l'impegno della nostra amministrazione comunale”. Questo il commento a caldo del sindaco di Treviso, Giovanni Manildo, dopo aver appreso la decisione del CIPE (comitato interministeriale per la programmazione economica) di finanziare con un milione di euro il progetto di valorizzazione del Museo di Santa Caterina di Treviso.

“Treviso sempre più capitale della cultura: questo nuovo finanziamento, il cui importo è pari al premio messo in palio per la città vincitrice, dimostra che il programma di rilancio avviato negli anni scorsi, che ha portato a risultati importanti come il nuovo allestimento della Pinacoteca, è competitivo anche su scala nazionale”, sottolinea il sindaco che insieme all'assessore ai beni culturali Luciano Franchin ha fatto del rilancio culturale dei musei un elemento caratterizzante dell'azione amministrativa. “Ringrazio il Comitato interministeriale e il Ministero dei beni culturali per la fiducia”, chiude. “La notizia ci rende molto felici e orgogliosi – commenta l'assessore Franchin – Viene riconosciuta l'importanza del nostro Museo e la capacità di questa amministrazione nell'affrontare i nodi fondamentali della concreta promozione della cultura. Ancora una volta questo contributo del Cipe dimostra che Treviso si pone come centro della cultura riconosciuto a livello nazionale”.