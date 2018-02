Otto marzo: il museo di Santa Caterina sarà gratuito per tutte le donne

TREVISO “Per l'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, regaliamo alle donne il gioiello più bello della città: la nostra Pinacoteca. È un’occasione per promuovere la visita al nuovo e prezioso allestimento di Santa Caterina”.

Con queste parole l'assessore ai beni culturali del comune di Treviso Luciano Franchin annuncia l'iniziativa dell'Amministrazione in occasione del prossimo 8 marzo. Per un giorno intero, dunque, il museo di Santa Caterina sarà gratuito per tutte le donne. La proposta è stata approvata dalla Giunta Comunale. L'offerta comprende la visita alla sezione archeologica, alla chiesa con gli affreschi parietali e le Storie di Sant’Orsola di Tomaso da Modena, ed all'allestimento della Pinacoteca Civica, inaugurata lo scorso 24 febbraio. Non sono compresi nell'iniziativa, invece, gli accessi alla mostra delle opere di Auguste Rodin e la visita al museo Luigi Bailo. La proposta, già realizzata con successo gli scorsi anni, ha lo scopo di rendere omaggio alle donne e di promuovere le collezioni civiche.