L'ordinanza: museruola a portata di "zampa" per le vie di Morgano

MORGANO Non sarà obbligatorio indossarla ma quantomeno averla con sè. Stiamo parlando della museruola e a doverla avere con sè sono tutti i padroni di cani che circoleranno per le vie di Morgano - come riporta il Gazzettino di Treviso. Una misura di sicurezza prevista per chi passeggerà per il comune di Morgano con il proprio amico a quattro zampe. Nessuna distinzione di razze e taglie canine: tutti dovranno averla appresso.

Amici pelosi rigorosamente a guinzaglio e padroni dotati di kit di pulizia delle deiezioni. Insomma, un'ordinanza da un lato stringente dal lato della sicurezza nel territorio dall'altro fatta anche di buon senso per la pulizia degli spazi pubblici. E per chi non rispetterà le norme, in barba ai controlli? Sanzioni fino a 500 euro per chi non sarà dotato di guinzagllio, museruola e kit di pulizia.