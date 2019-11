Si risveglia dal coma e urla il nome della fidanzata morta

Sono in netto miglioramento le condizioni di Alberto Antonello, il 19enne di Castelfranco che è ricoverato all'ospedale dell'Angelo di Mestre in seguito all'incidente stradale avvenuto nella prima mattinata del giorno di Ognissanti a Musile di Piave lungo la statale 14 Triestina e in cui ha perso la vita la fidanzata Giulia Zandarin, 18 anni. Il giovane, secondo quanto trapelato ieri, lunedì, si sarebbe risvegliato e avrebbe urlato il nome della ragazza, chiedendo notizie su di lei. Visto il forte stato di agitazione i medici hanno scelto di sedare nuovamente il ragazzo.

Domani intanto, alle 10.30 del mattino, saranno celebrati i funerali di Giulia. A officiare le esequie sarà don Franco De Marchi, parroco di San Floriano. Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore hanno raggiunto il padre della ragazza, il commercialista Alessandro Zandarin, e la madre Renata Sousa. Durante la celebrazione le compagne di scuola degli istituti da lei frequentati, il "Filippin" e il "Nightingale", leggeranno una lettera per ricordare l'amica prematuramente scomparsa. Altre amiche organizzeranno sabato prossimo un evento in suo onore.