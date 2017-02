Sequestrate 300 fiale di nandrolone, 35enne arrestato dai Nas

ANCONA Un 35enne di Jesi (Ancona) è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Nas di Treviso per detenzione di droga: all'interno della sua abitazione i militari hanno rinvenuto ben 300 fiale di nandrolone, farmaco dopante utilizzato anche per accrescere la muscolatura e migliorare prestazioni sportive. Il blitz è parte di un'inchiesta condotta dalla Procura di Padova ed eseguita in varie parti d'Italia dai Nas veneti. Il gip di Ancona, Alberto Pallucchini, ha convalidato l'arresto. Al termine dell'udienza l'uomo è stato rimesso in libertà in attesa del processo che è slittato a giugno.