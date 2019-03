In valigia 7 kg di marijuana destinati alla Marca: corriere in manette

Continua incessantemente la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti nella capitale da parte della polizia a Roma. Diversi i commissariati impegnati nei controlli in varie zone della capitale. Nei posteggi della stazione dei pullman a Tiburtina, gli agenti del commissariato Porta Pia, hanno fermato F.F., una 22ene di origine nigeriana. All'interno della sua valigia, i poliziotti hanno scoperto 7 kg. e 300 grammi di marijuana, destinati a rifornire il mercato di Treviso, città verso la quale la giovane era diretta.

A Milano e a Piacenza era invece diretta l'altra ragazza fermata dai poliziotti del commissariato San Lorenzo sulla via Tiburtina, nei pressi di piazza delle Crociate. Nel suo trolley gli agenti hanno scoperto altri 6 kg. e 700 grammi di marijuana. Ad arrestare un 22enne di origine nigeriana, per detenzione e spaccio, sono stati invece due agenti liberi dal servizio appartenenti al commissariato Celio e San Lorenzo. Avvicinatisi al ragazzo per un controllo, nei pressi della stazione metro Anagnina, questi si è dato alla fuga. Ad inseguirlo, anche un carabiniere ed una pattuglia dei militari dell'Esercito appartenenti all' 11^ reggimento Bersaglieri del Raggruppamento Lazio Abruzzo a guida Brigata ''Sassari''- impegnati in un servizio di vigilanza congiunto nella stazione.