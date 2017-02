Nasce la community di Antiqua Vox: a Santa Caterina la presentazione della stagione

TREVISO Ha fatto del Barocco il proprio focus. Portando idee, concerti, esperienze di ascolto e di immersione in questo mondo di contrasti e meraviglia. E oggi, dopo anni di lavoro, e una programmazione di circa 30 concerti annuali, Antiqua Vox sceglie la formula della condivisione.

Chiama dunque a raccolta il proprio pubblico non solo per presentare la stagione 2017, ma per farlo diventare parte attiva e aggregante di un progetto culturale che si muove al restauro degli strumenti antichi al festival, dall'opera al repertorio sacro.

"Ci accomunano l'amore per il barocco in musica e nelle arti, l'idea che il repertorio musicale vada anche spiegato e diffuso, l'idea comune di restituire bellezza anche con operazioni di restauro" spiega Claudio De Nardo, presidente di Antiqua Vox. "E ora chiediamo al nostro pubblico di non essere semplice platea di appassionati, ma una comunità attiva, che sostiene e supporta scelte artistiche condivise"

La chiamata al barocco avrà un primo rendez-vous VENERDI' 3 marzo alle 20.45 a Santa Caterina (ingresso libero), dove verrà illustrata la nuova stagione, si parlerà di restauro, si ascolterà dal vivo l'orchestra Baroquip e si presenterà il videoclip di Baroque experience 2016.