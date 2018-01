Il piccolo Alberto ha fretta di nascere e la sua mamma lo partorisce in casa

MONASTIER E' nato in casa il piccolo Alberto, quasi all'improvviso in Via Ernest Hemingway a Monastier sabato mattina, tanto che non ha così dato modo ai genitori di raggiungere il nosocomio più vicino per un parto convenzionale. Ecco allora che papà e mamma sono stati seguiti negli ultimi momenti dagli angeli del centralino del Suem 118 che gli hanno così guidati passo dopo passo alla nascita del loro secondo figlio. Una gioia immensa quella dei genitori, per un piccolo regalo di Natale posticipato di solo qualche giorno. Mamma e piccolo stanno comunque benissimo, anche se poi un'ambulanza gli ha portati all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per tutti gli esami di rito. Benvenuto Alberto!