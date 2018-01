Natale a Belluno, gli appuntamenti del quinto e ultimo weekend

BELLUNO Sabato 6 gennaio le porte del Teatro Comunale si apriranno per ospitare il concerto della Filarmonica di Belluno 1867 “Marzo 1859...Verdi e Wagner, l'armonia dissonante degli opposti”; i direttori saranno Sandro De Marchi e Andrea Gasperin, le voci recitanti Michele Firpo e Nicola Pauletti delle Bretelle Lasche, mentre la regia è affidata a Lorenzo Collanti. Il via alle prime note alle 20.45; l'ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti.

Teatro per i piccoli

Sempre al Teatro Comunale, ma con inizio alle 17.30 di domenica 7 gennaio, si terrà “La profezia dei draghi Viverna: come i draghi salvarono Belluno!”, concerto-spettacolo per bambini e famiglie. Il racconto e le musiche accompagneranno gli spettatori alla scoperta di luoghi e personaggi della storia di Belluno. L’accompagnamento musicale è affidato alla Prima Banda di Belluno, costituita dagli allievi della scuola della “Filarmonica di Belluno 1867” diretta dal maestro Sandro De Gasperi. Voci narranti Mara Formenti e Marco Corazza, regia di Enrico Gasperi. Anche per questa manifestazione l'ingresso sarà gratuito, fino ad esaurimento posti.

Gli altri appuntamenti

Dal 5 al 7 gennaio, in Piazza dei Martiri, ci saranno le ultime giornate dell'iniziativa “Assaggi di artigianato”, questa volta con i Mercatini dell'Epifania. Resta infine aperta fino a domenica 28 gennaio la pista di pattinaggio di Piazza Duomo: restano invariati gli orari e gli appuntamenti del mercoledì sera dalle 21.30 alle 22.30 con le partite di broomball.