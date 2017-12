Spariscono addobbi e alberi di Natale, Il "grinch" di Motta colpisce ancora

MOTTA DI LIVENZA Si potrebbe dire che a qualcuno non piace proprio il Natale a Motta di Livenza. In realtà si tratta di un gruppo di vandali che sta continuando a prendere di mira le attività commerciali del centro. Gli attacchi notturni dei "Grinch della Marca" hanno visto sparire addobbi natalizi, alberi e striscioni dei negozi - come riporta "Il Gazzettino di Treviso" - e i commercianti si sono ora rivolti, dopo il terzo raid, alla polizia locale.

Fiocchi sopra le colonne sapriti e tappeti rossi del portico stracciati la notte di Natale. Inizialmente etichettata come una ragazzata dai residenti dopo il furto dell'albero di Natale acquistato dai commercianti per abbellire la città, fa salire la rabbia anche dei residenti.