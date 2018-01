Volano a Londra per vedere l'NBA, trevigiani truffati rimangono senza biglietto

TREVISO Avevano deciso di partire per Londra alla volta della O2 Arena per vedere le stelle del basket americano. Il match tra i Boston Celtics e i Philadelpia 76ers si è svolto regolarmente tra schiacciate e azioni spettacolari, ma un centinaio di tifosi italiani, tra i quali anche tre trevigiani, di questa partita non ne hanno vista neanche un secondo. I biglietti, acquistati attraverso un'agenzia di viaggi in Italia, al momento della consegna "spariscono" e i tifosi della palla a spicchi a stelle e strisce rimangono fuori dal palazzetto.

Fregati, truffati e raggirati da un'agenzia di "secondary ticketing" secondo l'agenzia di viaggi - come riporta il "Gazzettino di Treviso". L'agente di viaggi ha rischiato un linciaggio da parte dei 100 fan inferociti, tanto da dover chiamare la polizia londinese per calmare gli animi. I risarcimenti ora andranno per le consuete vie legali ma per i fan dell'NBA provenienti dall'Italia e dalla Marca rimane l'amarezza di non aver potuto vedere dal vivo i loro campioni nba.