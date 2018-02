Valzer di negozi a Oderzo: spostamenti e chiusure cambiano le vie del centro storico

ODERZO E' una vera e propria ondata di novità quella che presto invaderà le vie del centro storico di Oderzo, mai come in queste settimane protagonista di importanti cambiamenti per quanto riguarda le sue numerose attività commerciali.

Come vi avevamo riportato qualche settimana fa, una delle novità più importanti riguarderà la storica pizzeria "Al Giardinetto", pronta a trasferirsi dalla sua storica sede dietro Piazza Grande per prendere il posto dell'ex ristorante Gaia da Camino. Il nuovo Giardinetto aprirà i battenti il 15 febbraio con un'inaugurazione in grande stile pronta a dare il via alla nuova attività lontana dal centro storico. A lasciare il cuore della città sarà lo storico bar Smile di Corso Umberto I che, dopo 30 anni di attività, chiuderà per sempre i battenti lasciando un grande vuoto nella via più importante del centro opitergino. Stando invece a quanto riportato da "Il Gazzettino di Treviso" si trasferiranno rimanendo aperti i negozi Geox di via Dall'Ongaro, destinato a prendere il posto dell'ex negozio d'abbigliamento Corona a pochi passi dalla piazza principale del paese e la gioielleria Nadia che amplierà i suoi spazi occupando proprio il posto lasciato libero da Geox. In Corso Umberto I diventano così liberi e in attesa di una nuova attività gli spazi lasciati vuoti dal bar Smile e dall'ex negozio di vestiti Gium, chiuso ormai da diversi anni. I proprietari dei due stabili sarebbero alla ricerca del giusto acquirente in grado di garantire un'attività florida e accattivante nel centro storico opitergino. Un'opportunità che molti commercianti potrebbero cogliere al volo per valorizzare con la loro attività il cuore di un crocevia storico per il commercio di Marca.