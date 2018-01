"Nemesis": nelle librerie arriva il nuovo romanzo giallo della trevigiana Rinaldoni

PONZANO VENETO Una serie di tragici e sanguinosi delitti vanno a scombinare il perfetto equilibrio di una tranquilla cittadina di provincia e dei suoi abitanti. Ricordi del passato che riaffiorano, atroci vendette che vengono consumate, menti perverse e spietate che tessono trame omicide...Potrà l'amore fermare questo "lago" di sangue? Per scoprirlo dovrete leggere "Nemesis", nuovo romanzo giallo della 42enne Federica Rinaldoni, oggi residente a Ponzano Veneto ma romana di nascita. Personalità poliedrica, appassionata di motori, amante della lettura e della scrittura, si dedica da sempre alla stesura di poesie e racconti. All'Università ha poi frequentato la facoltà di Scienze Naturali e ha lavorato per diversi anni come impresaria funebre a Roma. Attualmente però vive nella Marca e lavora come rappresentante farmaceutica e "Nemesis" è il suo primo romanzo.