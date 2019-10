Malattia rara e incurabile, neonato di un mese muore in ospedale

Una giovanissima vita stroncata da una rara e incurabile malattia genetica. Il piccolo Carlo Zatta è morto 30 giorni dopo essere venuto al mondo all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" il piccolo era nato all'ospedale di Montebelluna lo scorso 7 settembre. Le complicazioni della malattia però l'avevano costretto, pochi giorni dopo, al ricovero nel reparto di Terapia intensiva del Ca' Foncello. Trenta giorni vissuti sempre in ospedale per il neonato che, fino all'ultimo, ha lottato contro un male che nemmeno i medici sono riusciti a debellare. Giovedì scorso il cuore del piccolo Carlo ha smesso di battere, circondato dall'affetto dei suoi genitori. Un lutto che ha sconvolto in queste ore ben tre comunità cittadine: Feltre, città natale del papà Bruno, Riese Pio X dov'era nata mamma Chiara e infine Altivole dove la famiglia si era trasferita ormai da qualche tempo intenzionata a metter su famiglia. Un sogno spezzato troppo presto dalla malattia. I genitori di Carlo si erano conosciuti alla casa di riposo di Castelfranco Veneto dove lavoravano come infermiere e caposala. La notizia della morte del piccolo ha sconvolto anche tutti i colleghi della coppia. Sull'epigrafe del piccolo Carlo i genitori hanno messo solo un'impronta dei piedini di Carlo con un messaggio davvero toccante: «Nessuno è tanto piccolo da non lasciare un'impronta su questa terra».