Autobotte di vino si ribalta a pochi passi dal canale della Vittoria

Incidente nel pomeriggio di oggi, lunedì, a Giavera del Montello, poco distante dal canale della Vittoria, in via Riviera Piave. Un'autobotte che stava trasportando del vino si è capovolta su un fianco: perso completamente il carico e fuoriuscito dal serbatoio anche del combustibile che è finito in acqua. Illeso l'autotrasportatore alla guida. Sul posto (siamo ad un chilometro dal ristorante "Il cippo degli Arditi"), al lavoro, i tecnici Arpav e vigili del fuoco di Treviso e Montebelluna che hanno steso in acqua delle panne assorbenti.

Sempre a Giavera del Montello un'altra autobotte, in via Francesco Baracca, è uscita di strada ma con conseguenze fortunatamente meno gravi. Solo una piccola parte del gasolio presente nella cisterna è fuoriuscita.