Cade da due metri e sbatte la testa, grave operaio 29enne

Ha perso l'equilibrio mentre si trovava in cima ad una scala, a circa due metri di altezza, ed è precipitato a terra, sbattendo violentemente la testa a terra. Incidente sul lavoro in mattinata, poco dopo le 11, all'interno di un cantiere edile di via Madonnetta a Bisasio di Nervesa della Battaglia. A restare ferito un operaio 29enne che ha riportato un fortissimo trauma cranico (come evidente da alcuni sintomi manifestati dal giovane, come il vomito e le vertigini). Sul posto sono intervenuti gli infermieri del Suem 118 e i carabinieri. L'operaio è stato trasferito in ambulanza, in codice rosso, al pronto soccorso dell'ospedale di Treviso. Le sue condizioni sarebbero gravi ma stabili.