Colpo dei ladri alla "Ttn Veneta": sparito ottone per 100mila euro

Un colpo da oltre 100mila euro quello che i ladri sono riusciti a mettere a segno all'interno dell'azienda "TTN Veneta" di Nervesa della Battaglia, in via Montello. Ignoti, tra il 12 e la mattinata di oggi, 15 ottobre, hanno trafugato complessivamente 68 quintali di ottone. Le indagini, a cura dei carabinieri di Nervesa e del nucleo radiomobile di Montebelluna, sono in corso. I malviventi sono penetrati all'interno dopo aver forzato la recinzione e poi la porta ingresso.