Nervesa: assalto al negozio di ottica, bottino di oltre 15mila euro

NERVESA DELLA BATTAGLIA Razziato dai ladri, nella notte tra lunedì e martedì, il negozio di ottica "Pra Floriani" in via Canova, a Nervesa della Battaglia. I malviventi sono entrati all'interno scassinando la porta d'ingresso e trafugato decine di paia di occhiali di pregio, da vista e da sole, e il fondocassa per un bottino complessivo di circa 15mila euro. Sull'episodio indagano i carabinieri di Montebelluna, contattati ieri mattina (alle 9 circa, al momento della riapertura), mercoledì, dal titolare, Paolo Pra Floriani. Purtroppo le telecamere installate all'esterno erano state preventivamente spostate dai banditi.