La neve non dà tregua a Cortina, vigili del fuoco sul tetto della chiesa

TREVISO Intense nevicate mandano in tilt Cortina d'Ampezzo. Sono circa una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco di Belluno per rimettere in sicurezza auto e strade nella località del bellunese. Questa mattina, 30 dicembre, verso le 9 circa un particolare intervento ha visto impegnati gli uomini dei vigili del fuoco bellunese per la rimozione di cumuli di neve sul tetto della chiesa Santi Filippo e Giacomo Apostolo, nel centralissimo corso Italia. Tutto si è svolto per il meglio e l'area è tornata in sicurezza.