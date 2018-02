Ghiaccio e neve, attivato dalla Prefettura il Comitato Operativo Viabilità

TREVISO Si è svolta lunedì mattina in Prefettura una riunione per il coordinamento delle misure da adottare in previsione dell’attuale situazione climatica di eccezionale calo delle temperature che interesserà nelle prossime ore anche questa provincia.

Nell’occasione, è stato attivato fino a cessate esigenze il C.O.V. (Comitato Operativo Viabilità), che avrà il compito di vigilare in merito alle problematiche legate alla viabilità stradale nell’intero territorio provinciale e di valutare i provvedimenti più opportuni da adottarsi anche in ragione di eventuali misure interdittive alla circolazione dei mezzi pesanti che dovessero essere adottate in contesti territoriali limitrofi.

Nel corso della riunione, è stato, inoltre, fatto il punto sulle iniziative adottate contro il rischio di assideramento cui sono esposte le persone senza fissa dimora nelle ore notturne.