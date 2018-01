In apertura con il territorio, Nice sostiene il concorso di idee "PensoFUTURO 2018"

ODERZO Nice S.p.A., gruppo di riferimento internazionale nell’Home e Building Automation, sostiene PensoFUTURO2018, il concorso di idee aperto agli studenti tra i 16 e i 19 anni, organizzato da Innovation Future School con il patrocinio della Regione Veneto e il supporto di alcune importanti realtà del territorio.

Obiettivo del bando è dar voce alla creatività e alle visioni dei giovani delle Scuole Superiori del Nordest che, avvicinandosi alle imprese e alle istituzioni, presenteranno la propria idea in risposta a una delle quattro sfide proposte negli ambiti: ambiente ed energia, innovazione e digitale, finanza ed economia, enogastronomia. Nice, tra i main partner del progetto, apre il dialogo con gli studenti sul tema “innovazione e digitale” invitandoli a rispondere alla domanda “Come ti immagini funzionerà la casa in cui abiterai tra 10 anni?”. L’azienda farà parte della giuria che selezionerà i 5 vincitori che avranno proposto le idee più interessanti sui 4 temi forniti, e ad aprile saranno premiati in TheNicePlace, il social hub dedicato all’incontro e alla condivisione presso l’Headquarters di Oderzo.

“Per Nice è dall’intrecciarsi dei flussi di conoscenza che si generano nuove opportunità, scambi e crescita. Con ThePlace ci impegniamo a dare vita ad iniziative che stimolino il dialogo sul futuro dell’abitare, per offrire soluzioni che semplifichino la vita con più sicurezza e comfort” afferma Lauro Buoro, Presidente e fondatore di Nice S.p.A. È possibile candidarsi fino al 31 gennaio anche via Facebook Messenger o WhatsApp: tutti i dettagli del bando sono disponibili sul sito www.pensofuturo.it