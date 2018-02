Nice dice addio a uno dei suoi storici fondatori: è morto l'ingegner Michele Falchetta

ODERZO Nice S.p.A., gruppo di riferimento internazionale nell’Home e Building Automation, ha annunciato la scomparsa dell’ingegnere Michele Falchetta, socio fondatore nel 1993, insieme a Lauro Buoro, della nota azienda opitergina, con il preciso intento di introdurre nel settore dell’Home Automation un nuovo modo di produrre e di comunicare, coniugando innovazione tecnologica e design.

A lui si devono alcune delle pagine più belle della crescita di Nice: grazie alle sue competenze è stato traino per la formazione della prima struttura commerciale dell’azienda e del suo sviluppo internazionale. La sua visione, che ben si è coniugata a quella degli altri soci fondatori, ha contribuito a fare diventare Nice una delle principali realtà a livello internazionale nel settore. Nel 2000 Falchetta aveva deciso di intraprendere un nuovo percorso indipendente, mantenendo tuttavia una relazione con il marchio trevigiano. “Michele è stato per me un amico ed un socio di grandissima levatura: con la sua intelligenza è stato fondamentale per la nascita dell’azienda” – commenta Lauro Buoro attuale Presidente della quotata Nice S.p.A. Dipendenti e collaboratori del Gruppo lo ricordano con affetto e si uniscono alla famiglia per questa improvvisa e inaspettata scomparsa.