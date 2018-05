Distrutto nido di rondini, Oipa e Lav tevigiane: "Sia punito il responsabile"

CASTELFRANCO VENETO Giovedì 10 Maggio la scoperta della distruzione di un nido di rondini a Castelfranco Veneto in Piazza Giorgione di fronte al negozio "Vascellari Ottica". Ma il responsabile dell’atto potrà essere rapidamente identificato, le telecamere della Banca Crédit Agricole Friuladria hanno infatti ripreso ogni mossa e saranno quindi determinanti per l’identificazione. Le rondini, i loro nidi e le uova sono protetti dalla Legge nazionale sulla tutela della fauna selvatica n. 157/92, che le ricomprende nel patrimonio indisponibile dello Stato tutelato nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale, inoltre chiunque determini la morte dei nidiacei incorre nella violazione dell’articolo 544 del codice penale, che prevede la reclusione fino a due anni per il responsabile.

“La distruzione di un nido di rondini è un atto inaccettabile in una comunità civile – dichiarano le sedi OIPA e LAV trevigiane – un atto violento verso gli esseri più indifesi nel momento più delicato della loro vita!” La presenza delle rondini, oltre ad essere gradita dalla stragrande maggioranza dei cittadini, garantisce anche un’importante funzione benefica per noi umani in quanto questi uccelli sono grandi predatori di insetti. Costruendo il suo nido in genere sotto i cornicioni dei tetti di case, la Rondine è una delle specie più abituate a vivere a contatto con l’uomo. Giungono in Europa in primavera, dopo un viaggio che le porta ad attraversare buona parte del continente africano.

Le rondini più anziane sono le prime ad arrivare e vanno ad occupare i nidi costruiti negli anni precedenti. Il nido è composto esternamente di fango, materiale che raccoglie generalmente nelle pozzanghere, mentre l’interno è rivestito di erba e piume, per rendere il giaciglio più morbido e confortevole. “Chiediamo un rapido intervento dei Carabinieri perché, con il supporto delle telecamere di sorveglianza, identifichino quanto prima il responsabile e lo denuncino alla Procura della Repubblica – concludono OIPA e LAV - la sua condanna per l’uccisione di animali indifesi dovrà essere di esempio, la vita degli animali merita rispetto come quella dei nostri simili! “